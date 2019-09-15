В Госдуме оценили идею Украины о соединении Черного и Балтийского морей

Руслан Бальбек не воспринял всерьез идею премьер-министра Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В проектах Украины по строительству водного пути, который соединит Балтийское и Черное моря, на самом деле нет никакой стратегии. Вместо нее — «похвальба» и «нездоровый азарт». Так считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Глобальной стратегии здесь нет. Есть похвальба и какой-то нездоровый азарт, мол, смотрите, как мы можем», — сказал «Известиям» парламентарий, отметив, что подобное предложение больше похоже на лозунг «горы сравняем, а реки повернем вспять».

Ранее, как напоминает RT, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти страны рассматривают проекты по строительству водного пути, который соединит Черное и Балтийское моря. Для этого, по словам политика, Киеву необходимо выстроить конструктивные отношения с Польшей и Белоруссией, а также договориться с ними о создании «40 водных путей».