Политолог: соединение Балтийского и Черного морей угрожает существованию России

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Крым., лодки, катера, черное море, южный берег крыма
Соединение морей представляет угрозу России, считает экспертФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реализация Украиной проекта по строительству водного пути, соединяющего Балтийское и Черное моря, является серьезной угрозой для России. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал политолог Андрей Окара.

«Идея соединения этих морей существует с начала 20 века. Она достаточно популярна в Польше, Белоруссии и Украине. Но в России эта идея воспринимается крайне враждебно для геополитических и геоэкономических интересов страны. Более того, идея соединения морей воспринимается как угроза существованию России», — рассказал «URA.RU» Андрей Окара.

По словам собеседника агентства, ранее идея соединения морей присутствовала только в мыслях «маргинальных» украинских экспертов. Факт того, что эту идею озвучил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, говорит о том, что «идея из разряда „маргинальных приколов“ переходит к тем идеям, которые являются частью мировоззрения власти и к которым следует относиться внимательно». При этом Украина, в свою очередь, сделала шаг к созданию Балто-Черноморского союза, что является серьезной «убийственной проблемой» для России.

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах правительства страны соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря для развития «конструктивных отношений» между Украиной, Польшей и Белоруссией. По его словам, оно «уже началось», пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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