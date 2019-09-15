Лещенко резко высказался об идее Минкульта изучать группу The Beatles в школах

Лев Лещенко считает, что российские школьники не должны петь Queen или The Beatles Фото: Илья Московец © URA.RU

Народный артист РСФСР Лев Лещенко недоволен рекомендациями Минкульта РФ, который предложил в школьной программе изучать творчество современных зарубежных исполнителей — британских коллективов The Beatles, Queen, Pink Floyd, а также американской группы Nirvana и шведской Abba. Российский певец считает такое предложение «абсурдным».

«Это самая настоящая глупость, на мой взгляд. Дети послушают сами [The Beatles], если захотят. Но просто предлагать им или вставлять в программу — это абсурд», — заявил Лещенко изданию «Подьем». Артист отмечает, что не понимает, почему в России иногда делают акцент на иностранном языке.

Певец уточняет, что школьникам надо предлагать слушать российских авторов — Александру Пахмутову, Василия Соловьева-Седого, а также других отечественных композиторов. «Пусть изучают Тухманова, поют „Как прекрасен этот мир“, а не Queen», — подытожил Лещенко.

Ранее Минкульт составил перечень произведений по литературе, изобразительному искусству, кинематографу и музыке, с которыми школьникам рекомендуется ознакомиться. Помимо классических произведений, туда включены композиции The Beatles, Queen и других известных коллективов XX века. При этом российские группы этого периода также оказались в перечне — среди них группы «Кино», «Наутилус» и «Аквариум».