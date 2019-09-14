Российские школьники будут изучать песни Beatles, Nirvana и Quenn

Композиции знаменитых рокеров включены в культурный норматив российского школьника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство культуры РФ составило перечень произведений по литературе, изобразительному искусству, кинематографу и музыке, с которыми школьникам рекомендуется ознакомиться. В список для 9-11 классов попали песни Nirvana, Цоя, Beatles, Queen, «Машины времени» и других.

В документе, опубликованном на официальном сайте Минкультуры РФ, представлены произведения по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Например, в музыке, помимо классических произведений Глинки, Чайковского, Римского-Корсакого, Баха, Моцарта и Бетховена, к изучению предлагаются известные поп- и рок-композиции ХХ века — от The Beatles, Queen, Nirvana, ABBA до «Кино», «Наутилуса» и «Аквариума». Программа «культурных нормативов» будет запущена с 1 октября 2019 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин предложил заменить изучающийся в школе роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» на Библию. По его мнению, ряд произведений, которые проходят школьники на уроках литературы, следует исключить. «Например, „Архипелаг ГУЛАГ“ даёт довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным», — заявил политик. Школьная программа должна в обязательном порядке включать в себя религиозные тексты, считает Смолин.