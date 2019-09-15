Россиян предупредили о возможном росте цены на гречу

Эксперты прогнозируют рост стоимости гречневой крупы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ближайшем будущем цены на пшено и рис в России будут снижаться, в то время как стоимость гречневой крупы, вероятнее всего, будет расти. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией на рынке эксперты.

Несмотря на то, что в августе на розничном рынке греча подешевела на 0,3-0,5%, в оптовом сегменте подорожала на 8,6%, что, скорее всего, повлечет за собой рост стоимости для конечного потребителя. В то же время в стране только началась уборочная кампания, поэтому будущие цены на гречу будут зависеть от качества и объеа урожая, рассказал РИА «Новости» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.

Пшено и шлифованный рис, в свою очередь, наоборот, подорожали в прошлом месяце на 3 и 1-1,2% соответственно. При этом оптовые цены на эти крупы в отличие от гречи снижались. «В перспективе ближайших месяцев такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем распространится и на потребительский рынок», — считает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.