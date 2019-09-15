Врачи «списали» самого опытного космонавта России

Самый опытный российский космонавт уже не сможет вернуться в отряд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самый опытный из действующих российских космонавтов Федор Юрчихин будет отчислен из своего отряда. Такое решение приняла медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.

«Решение комиссии — окончательное», — ответил РИА «Новости» командир отряда космонавтов на вопрос о возможном возвращении Юрчихина в будущем. В скором времени должна будет собраться межведомственная комиссия, которая официально утвердит исключение космонавта.

Ранее Юрчихин сообщил, что у медиков появились вопросы к его здоровью. При этом он уточнил, что хотел бы отправиться в короткую, но интересную экспедицию, например, облететь Луну.

Федору Юрчихину 60 лет. За его плечами пять космических полетов. Космонавт впервые побывал на орбите в 2002 году. Продолжительность его полетов составляет почти 673 дня при 60 часах в открытом космосе.

В данный момент российский отряд представляют 25 человек. Многие из них никогда не летали на орбиту.