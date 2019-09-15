Стрелков предрек успех информационной атаки Зеленского на Донбасс

Игорь Стрелков уверен, что киевская пропаганда возымеет действие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

План украинских властей повлиять на жителей Донбасса с помощью радио и ТВ является действенным и может привлечь определенную часть населения неподконтрольных Киеву территорий. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Поскольку сейчас Украиной руководит, по крайней мере формально, человек с достаточно хорошим умом и большим опытом медийной активности [президент Украины Владимир Зеленский], конечно, он будет в состоянии подготовить грамотную информационно-пропагандистскую кампанию», — рассказал Стрелков в беседе с агентством.

Военный эксперт заявил, что власти Донбасса и «их московские кураторы» не смогут противостоять украинской пропаганде, так как на фоне общего разочарования даже «откровенно лживая» пропаганда возымеет действие.