Стрелков предрек успех информационной атаки Зеленского на Донбасс

План украинских властей повлиять на жителей Донбасса с помощью радио и ТВ является действенным и может привлечь определенную часть населения неподконтрольных Киеву территорий. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Поскольку сейчас Украиной руководит, по крайней мере формально, человек с достаточно хорошим умом и большим опытом медийной активности [президент Украины Владимир Зеленский], конечно, он будет в состоянии подготовить грамотную информационно-пропагандистскую кампанию», — рассказал Стрелков в беседе с агентством.
Военный эксперт заявил, что власти Донбасса и «их московские кураторы» не смогут противостоять украинской пропаганде, так как на фоне общего разочарования даже «откровенно лживая» пропаганда возымеет действие.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что киевские власти готовы облегчить жизнь жителей Донбасса и готовят пакет предложений, передает