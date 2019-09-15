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В курганской колонии убит заключенный, осужденный за смерть девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенного убили другие обитатели колонииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана был убит заключенный. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. По предварительным данным, погибший был осужден за убийство девочки.

«Заключенный был обнаружен на своем спальном месте с признаками насильственной смерти в субботу. Вызвали сотрудников следственного комитета. Возбуждено уголовное дело», — сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Бурсин.

«По моим сведениям, 28-летний молодой человек был осужден за убийство девочки в одном из районов области», — рассказал правозащитник Александр Андрюков. Он высказал мнение, что убийство произошло из-за того, что администрация колонии не учла негативные последствия его появления в исправительном учреждении.

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