Галустян отравился деликатесом

Врачи посадили телезвезду на диету
Комик и актер Михаил Галустян пострадал от дорогого деликатеса. Телезвезда отведал лобстеров в одном из ресторанов Москвы и отравился.
«Голодный Михаил, люксовый деликатес. Их свела случайная трапеза, а связало пищевое отравление», — передает telegram-канал Mash. Медики назначили Галустяну строгую диету, пригрозив госпитализацией.
Ранее пятеро человек получили пищевое отравление после посещения кафе «Грильная» в Кемерово. В подвале точки общепита были обнаружены следы жизнедеятельности грызунов, мух и рыжих тараканов, передает Vse42.ru.