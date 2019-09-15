Галустян отравился деликатесом

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Пресс-конференция по премьере фильма
Врачи посадили телезвезду на диетуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комик и актер Михаил Галустян пострадал от дорогого деликатеса. Телезвезда отведал лобстеров в одном из ресторанов Москвы и отравился.

«Голодный Михаил, люксовый деликатес. Их свела случайная трапеза, а связало пищевое отравление», — передает telegram-канал Mash. Медики назначили Галустяну строгую диету, пригрозив госпитализацией.

Ранее пятеро человек получили пищевое отравление после посещения кафе «Грильная» в Кемерово. В подвале точки общепита были обнаружены следы жизнедеятельности грызунов, мух и рыжих тараканов, передает Vse42.ru.

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