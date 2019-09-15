Глава Бурятии показал пример общения с протестующими

Общение главы Бурятии Алексея Цыденова с недовольными гражданами на акциях протеста может стать примером для других глав регионов. Об этом «URA.RU» заявил член ассоциации политических юристов России Николай Васюткин, комментируя выход Цыденова к протестующим, требующим перевыборов мэра Улан-Удэ.
«Все боялись, что это будет неконструктивный разговор, но, когда глава республики вышел, жители поблагодарило его за то, что он пришел. Думаю, это достаточно хороший пример. В Бурятии было мало случаев, когда руководство выходило к населению для решения вопросов», — отметил Николай Васюткин. По словам эксперта, диалог главы республики с населением получился конструктивным, и многие проблемы местных жителей были услышаны и приняты в работу.
«В Улан-Удэ много проблем, например, высокие тарифы ЖКХ и земельные вопросы. Есть вопросы, которые носят системный характер, часть из них давно в работе, но, видимо, некоторые моменты требуют политической воли», — считает Васюткин. Озвученные протестующими вопросы будут рассматриваться подробно руководством республики, которое также присутствовало на встрече. Происходящие протесты станут для главы республики и недавно избранного мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова знаком, что к их работе будет пристальное внимание, отметил эксперт.
Глава Бурятии Алексей Цыденов планировал выступить на митинге, однако такую возможность не предоставили организаторы. В результате ему пришлось общаться с жителями непосредственно в толпе. По словам Николая Васюткина, большинство протестующих — обычные жители, недовольные тем, что их насущные проблемы никак не решаются. Выход Цыденова показал им, что глава республики не боится диалога.
В Улан-Удэ проходят акции протеста с требованием провести перевыборы мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, которого поддержала «Единая Россия». По некоторым данным, на митинг пришло около 350 человек.