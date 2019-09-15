Глава «Альфа-банка» поспорил с Путиным о либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что либеральная идея жива, а либеральные ценности для него незыблемы. Так он прокомментировал в эфире программы на телеканале «Россия 1» высказывание Владимира Путина в интервью Financial Times о том, что либеральная идея себя изжила.
«Для меня, конечно, либеральные — экономические прежде всего — ценности являются незыблемыми», — пояснил Авен. Он также отметил, что для него идея либерализма все еще жива. Председатель совета директоров Альфа-банка заявил, что считает себя либеральным экономистом.
В июне в интервью международной деловой газете Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея устарела. По словам главы государства, либерализм изжил себя, когда общество выступило против открытых границ, иммиграции и мультикультурализма. Путин подчеркнул, что все идеи имеют право на существование, поэтому он не призывает искоренить либерализм.