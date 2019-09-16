Власти рассказали, когда в Кургане перестанет сокращаться население

В ближайшие несколько лет численность населения Кургана продолжит сокращаться, но к 2024 году ситуация может стабилизироваться. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития столицы Зауралья на 2020—2024 годы, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.
«В период до 2024 года ключевые мероприятия демографической политики планируется направить на стабилизацию и сохранение численности населения», — говорится в документе. Власти планируют внедрять здоровый образ жизни, пропагандировать семейные ценности и укреплять здоровье граждан. В базовом варианте прогноза это позволит исключить естественную убыль населения. При этом останется миграционная убыль — трудоспособное население продолжит уезжать в поисках более выгодных условий.
Ситуацию получится переломить лишь через пять лет, считают в мэрии: «В 2024 году ожидается стабилизация среднегодовой численности постоянного населения города Кургана на уровне 310,6 тысячи человек (98,1% к 2018 году)». Это базовый вариант прогноза. Есть и консервативный вариант, согласно которому к 2024 году в Кургане останется лишь 303,3 тысячи человек.
Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало, что снижение численности населения — одна из основных проблем Кургана и всего Зауралья. По данным мэрии, на 1 августа в Кургане проживало 313,4 тысячи человек, с начала года численность населения сократилась на 1904 человека. Естественная убыль населения составила 850 человек, миграционный отток — 1054 человека.