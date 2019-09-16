15 сентября 2019

Шнуров высмеял в стихах «свадебный катафалк» Собчак

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров посвятил стих скандальным выходкам звездФото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял поездку ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова на «свадебном катафалке». Высмеял завуалированно, без имен, в стихах, которые уже опубликовал на своей странице в Instagram.

В своем новом посте Шнуров «прошелся» по звездам, которые время от времени отличаются скандальными, эпатажными действиями на публику. Музыкант решил обойтись без фамилий, но, судя по всему, речь идет об актере Алексее Панине, ведущей Ксении Собчак и художнике Петре Павленском, который в ноябре 2013 года прибил гвоздем свои половые органы к каменной брусчатке Красной площади в Москве.

Что касается ведущей, она в списке оказалась из-за того, что в день своей свадьбы приехала к зданию Грибоедовского ЗАГСа в Москве на катафалке.

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