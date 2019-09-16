Слепому мальчику манси, герою публикации «URA.RU», собирают гуманитарную помощь

Тимофей Пеликов за лето вырос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские туристы-краеведы объявили сбор вещей для 11-летнего Тимофея Пеликова. Он — единственный слепой из народа манси, проживающих на севере Свердловской области. Мальчик почти ничего не видит — лишь слабо различает цвета. Вот уже второй год он обучается в специнтернате для слепых в Верхней Пышме под Екатеринбургом, куда его удалось устроить благодаря стараниям многих людей («URA.RU» подробно рассказывало об этой истории),

Мать Тимоши умерла три года назад, отец пропал, и манси нашли для Тимы и его старшего брата опекуна — им стал молодой манси Михаил Пакин из Пама-пауля. Но у Михаила есть и свои маленькие дети — средств на всех не хватает (особенно накладны поездки в Екатеринбург). Шефство над этой семьей взяла команда туристов-этнографов, создавших несколько лет назад этнопарк «Земля предков» (реконструкция поселка манси). Они и объявили сбор вещей.

«Тимоша подрос… Ему необходимы теплые вещи на осень-зиму. Если у кого-то остались такие теплые вещи от подросших мальчишек, и вы не очень дорожите ими, то будем признательны за помощь, — написал на своей странице в Facebook создатель этнопарка Алексей Слепухин. — У Тимы 35 размер ног, сейчас он начал понемногу вытягиваться, но пока все равно невысок». По словам Алексея, сбор вещей хотят проучить к 17 октября — Дню рождения мальчика. Передать вещи можно, связавшись с руководителями парка «Земля предков».