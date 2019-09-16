15 сентября 2019

Глава «Ростеха» оценил возможность изоляции России от всего мира

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, чемезов сергей, портрет
Изоляция России от всего мира невозможна, уверен Сергей ЧемезовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Ростеха Сергей Чемезов оценил возможность изоляции России от всего мира благодаря закону об устойчивом Рунете.

«Закрыть полностью от всего мира страну технически невозможно. Это будет стоить очень больших денег, и нужно много сил потратить на это», — сказал Чемезов в интервью РБК. При этом топ-менеджер подчеркнул, что сами по себе разговоры об «изоляции» являются мифом. В случае с законом о суверенном Рунете речь идет исключительно о создании резервных систем, которые не позволят извне выключить, например, атомную станцию или вывести из строя системы связи. «Но, думаю, до такого не дойдет — это уже война», — заключил собеседник издания.

Ранее Минкомсвязи разработало перечень угроз, в случае которых российский сегмент интернета может перейти в автономный режим. Такой исход будет возможен при угрозе целостности (люди не смогут обмениваться информацией), устойчивости (выход оборудования из строя) и безопасности (взлом оборудования).

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