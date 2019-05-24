23 мая 2019

Власти назвали угрозы, при которых Рунет ограничат от мировой сети

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 06:11
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер
Минкомсвязи сформулировало угрозы, при которых власти применят закон об «устойчивом Рунете»Фото: unsplash.com

Минкомсвязи разработало перечень угроз, в случае которых российский сегмент интернета может перейти, а автономный режим. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Статья по теме
Впервые — внятное объяснение идеи устойчивого Рунета. За 4 минуты

Так, отключение Рунета от мировой сети возможно в случае: угрозы целостности (пользователи не смогут обмениваться информацией), угрозы устойчивости (выход из строя оборудования или техногенные катастрофы), а также угрозы безопасности (взлом оборудования провайдеров или попытки внешнего несанкционированного доступа).

Каждой из перечисленных угроз будет присвоен низкий, средний или высокий уровень опасности. В последнем случае управление Рунетом будет осуществлять Роскомнадзор. Предложение Минкомсвязи еще не рассмотрено Правительством.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...