Власти назвали угрозы, при которых Рунет ограничат от мировой сети

Минкомсвязи сформулировало угрозы, при которых власти применят закон об «устойчивом Рунете» Фото: unsplash.com

Минкомсвязи разработало перечень угроз, в случае которых российский сегмент интернета может перейти, а автономный режим. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, отключение Рунета от мировой сети возможно в случае: угрозы целостности (пользователи не смогут обмениваться информацией), угрозы устойчивости (выход из строя оборудования или техногенные катастрофы), а также угрозы безопасности (взлом оборудования провайдеров или попытки внешнего несанкционированного доступа).

Каждой из перечисленных угроз будет присвоен низкий, средний или высокий уровень опасности. В последнем случае управление Рунетом будет осуществлять Роскомнадзор. Предложение Минкомсвязи еще не рассмотрено Правительством.