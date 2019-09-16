15 сентября 2019

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
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XXVIII съезд партии
Программу согласовал Дмитрий Медведев на встрече с белорусским премьер-министромФото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Такое развитие событий предполагает программа экономической интеграции, которая была согласована в начале сентября в рамках встречи премьер-министров стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

«Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей», — сообщает газета «Коммерсант». Издание утверждает, что министерства экономики стран разрабатывают к началу ноября «дорожную карту», которая позволит объединить регулирование отраслей.

Как отмечает издание, подобные изменения на экономическом уровне фактически обозначают создание конфедеративного государства. При этом имеющаяся программа пока не содержит договоренностей о создании «единого» бюджета, а также не позволяет оценить вероятность изменений налогов в России после грядущего «объединения».

Переговоры по созданию программы шли на уровне правительств с весны 2019 года. В августе ее должны были представить президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Как сообщало RT, в программу были включены 66 пунктов. Перед этим Лукашенко заявлял, что план действий практически утвержден с российским лидером Владимиром Путиным.

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