СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Такое развитие событий предполагает программа экономической интеграции, которая была согласована в начале сентября в рамках встречи премьер-министров стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
«Речь идет как минимум о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей», — сообщает газета «
Как отмечает издание, подобные изменения на экономическом уровне фактически обозначают создание конфедеративного государства. При этом имеющаяся программа пока не содержит договоренностей о создании «единого» бюджета, а также не позволяет оценить вероятность изменений налогов в России после грядущего «объединения».
Переговоры по созданию программы шли на уровне правительств с весны 2019 года. В августе ее должны были представить президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Как сообщало RT, в программу были включены 66 пунктов. Перед этим Лукашенко заявлял, что план действий практически утвержден с российским лидером Владимиром Путиным.