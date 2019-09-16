Власти задумались о возврате льготникам денег за лекарства

Минздрав разработал проект единого регистра, в который попадут получатели льготных лекарств. В ведомстве считают, что объединение льготников в единый список в будущем позволит протестировать различные модели лекарственного страхования, в числе которых компенсация денежных средств.
«Регистр объединит федеральных и региональных получателей льгот и позволит ведомству видеть каждого человека в системе», — цитирует газета «
Предлагаемый регистр будет работать за счет маркировки лекарств. С помощью нее можно будет отслеживать назначения врачей, госзакупки и лекарства, выписанные конкретному пациенту. Как отмечает издание, варианты конфигурации системы будут более подробно обсуждать 19 сентября представители Минздрава и фарминдустрии.
Участники рынка отмечают, что изменения необходимы, если Россия планирует в будущем войти в число стран, где продолжительность жизни более 80 лет. Однако после введения регистра и уточнения числа льготников бюджета, выделенного на лекарственное обеспечение, может не хватить.
Сейчас в России на льготные лекарства имеют права около 28 миллионов человек. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя система предоставления лекарств льготникам не является эффективной.