Власти задумались о возврате льготникам денег за лекарства

В будущем регистр льготников позволит им полностью или частично возмещать деньги за лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав разработал проект единого регистра, в который попадут получатели льготных лекарств. В ведомстве считают, что объединение льготников в единый список в будущем позволит протестировать различные модели лекарственного страхования, в числе которых компенсация денежных средств.

«Регистр объединит федеральных и региональных получателей льгот и позволит ведомству видеть каждого человека в системе», — цитирует газета « Коммерсант» министра здравоохранения Веронику Скворцову. Как пояснила представитель ведомства, регистр позволит перейти на новую систему лекарственного страхования, где государство полностью или частично будет возмещать стоимость лекарства льготникам.

Предлагаемый регистр будет работать за счет маркировки лекарств. С помощью нее можно будет отслеживать назначения врачей, госзакупки и лекарства, выписанные конкретному пациенту. Как отмечает издание, варианты конфигурации системы будут более подробно обсуждать 19 сентября представители Минздрава и фарминдустрии.

Участники рынка отмечают, что изменения необходимы, если Россия планирует в будущем войти в число стран, где продолжительность жизни более 80 лет. Однако после введения регистра и уточнения числа льготников бюджета, выделенного на лекарственное обеспечение, может не хватить.

Сейчас в России на льготные лекарства имеют права около 28 миллионов человек. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя система предоставления лекарств льготникам не является эффективной.