Авторство нового арт-объекта приписывают художнику Роме Инку (архивное фото)
На Городском пруду в Екатеринбурге установили арт-объект — закрытую деревянную дверь с табличкой «Учет» на ручке и сигнальной лентой по периметру. Фотографию инсталляции опубликовал уличный художник Рома Инк на странице во «ВКонтакте».
«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость — это не про двери. Закрытость — она про все», — подписал Инк снимок работы. Кто именно выступил автором арт-объекта, художник не уточнил.
В конце августа Рома Инк раскрасил один из каменных шаров на набережной пруда, превратив его в фиолетового беса с рожками. Уже на следующий день сотрудники коммунальных служб смыли краску с шара.
Художник установил арт-объект с философским подтекстом