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На городском пруду в Екатеринбурге установили дверь с философским посланием. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер в Екатеринбурге, река исеть, городской пруд, закат, вечер, лодка
Авторство нового арт-объекта приписывают художнику Роме Инку (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Городском пруду в Екатеринбурге установили арт-объект — закрытую деревянную дверь с табличкой «Учет» на ручке и сигнальной лентой по периметру. Фотографию инсталляции опубликовал уличный художник Рома Инк на странице во «ВКонтакте».

«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него еще нужно добраться. А когда доберемся, открыть дверь. Закрытость — это не про двери. Закрытость — она про все», — подписал Инк снимок работы. Кто именно выступил автором арт-объекта, художник не уточнил.

В конце августа Рома Инк раскрасил один из каменных шаров на набережной пруда, превратив его в фиолетового беса с рожками. Уже на следующий день сотрудники коммунальных служб смыли краску с шара.

Художник установил арт-объект с философским подтекстом
Фото: страница Ромы Инка / vk.com

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© Служба новостей «URA.RU»
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