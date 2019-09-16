Джеки Чан не приехал на премьеру фильма, за что попросил прощения у россиян Фото: Gage Skidmore / wikimedia.org / CC BY-SA 2.0

Актер Джеки Чан обратился с извинениями к российским поклонникам за то, что не смог приехать на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Артист попросил прощения у фанатов на русском языке в видеообращении, которое транслировалось по международному телеканалу «Центрального телевидения Китая».

«По ряду причин к великому сожалению я не смог поехать, извините, пожалуйста», — передает News.ru слова Чана, сказанные им на русском языке. В выступлении китайский актер упомянул, что должен был приехать в Россию на премьеру фильма и встретиться с фанатами.

Звезда кино также добавил несколько фраз на русском языке, сказав на камеру «Прошу прощения» и «Я вас люблю» почти без акцента.

Кинокартина «Тайна печати дракона» является совместной работой России и Китая. Фильм стал продолжением саги «Вий», которая вышла на экраны в 2014 году. В сиквеле, помимо Джеки Чана, снялся Арнольд Шварценеггер.