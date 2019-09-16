У большинства россиян не оказалось никаких сбережений

Россияне готовы копить только при доходе от 35 тысяч рублей на члена семьи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Больше половины россиян (59%) не имеют сбережений, показал опрос научно-технологического центра «Перспектива». Чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, таким людям нужен доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«59% населения не имеют вообще никаких сбережений», — приводит РБК данные опроса. Почти треть (27%) из этого числа, чтобы начать сберегать, нуждаются в доходе от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи. Чуть меньше — 21% — начнут копить деньги только при доходе 55 тысяч рублей. Доход в 35-45 тысяч рублей считают достаточным 17%.

Из тех, кто откладывают средства, 32% делают это нерегулярно, например, после продажи имущества или получения наследства. 58% постоянно копят с зарплаты, а 9% — с премии.

Опрос «Перспективы» проводился по заказу компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Специалисты по телефону опросили 1,5 тысячи человек в июле 2019 года.

В августе Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году, напоминает «Национальная служба новостей». По данным ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%.