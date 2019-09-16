В Белоруссии раскрыли настоящую цель «объединения» с Россией

Лидеры Белоруссии и России не пойдут на «ликвидацию независимости друг друга», считает эксперт Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Частичное слияние экономических систем России и Белоруссии, намеченное на 2021 год, не обернется объединением двух государств. Этот шаг — всего лишь очередная попытка снять напряжение между Москвой и Минском. Таким мнением с «URA.RU» поделился белорусский политолог Юрий Шевцов.

«Происходит обычный „российско-белорусский цикл“. Это уже происходило несколько раз — сначала с белорусской стороны нарастают споры по ценам на энергоносители, со стороны РФ возникают какие-то свои претензии, и эти споры становится невозможно решить на ведомственном уровне. Они накапливаются, выходят на уровень двух президентов, два президента встречаются и подписывают очередное соглашение о союзе двух стран», — пояснил Шевцов.

По словам эксперта, такой сценарий повторяется многие годы. Так было и в конце 1990-х годов, и в середине 2000-х. «Смысл один и тот же. С белорусской стороны — доступ к российскому рынку, а с российской — свои интересы. И после очередного соглашения опять наступит период споров и новая фаза», — считает политолог. Шевцов отметил, что в ходе сближения ни у Москвы, ни у Минска нет планов по объединению: «„Красная линия“ сближения — это суверенитет».

О планах России и Белоруссии объединить экономические системы сообщил «Коммерсант». По данным издания, соответствующее соглашение в начале сентября подписали премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В результате у государств могут появиться единые Налоговый и Гражданский кодексы, передает «Ридус».

В беседе с «Национальной службой новостей» белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что окончательно о реализации планов Москвы и Минска станет известно не ранее декабря.