Власть, общественность и церковь нашли компромисс с крестом Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Каллиграфист Покрас Лампас переделает свою работу «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Решение было принято 16 сентября в администрации Екатеринбурга, передает корреспондент «URA.RU».
В мероприятии, посвященном перспективам работы Покраса Лампаса на Уралмаше, приняли участие представители городского комитета по благоустройству и Екатеринбургской академии современного искусства, настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло, депутат гордумы Тимофей Жуков и представители СМИ. Последних пригласили с тем условием, что они не будут вести трансляции, а дождутся официального сообщения — лишь часть журналистов согласились на это.
Участники встречи выбирали из трех вариантов: сохранение нынешнего изображения, его изменение или же полное уничтожение работы с очисткой площади до основания. Большинством голосов решено изменить изображение креста на стилизованную букву «Н».
«Работа Покраса Лампаса своим перерождением открыла дорогу к плодотворному диалогу и возможности сделать Екатеринбург еще ярче и интереснее», — объяснил «URA.RU» сразу после голосования представитель фестиваля «Стенография». Он уточнил, что вся история с крестом «заставила общественность разбираться в тонкостях современного искусства, как когда-то супрематизм бросил вызов устоявшейся философии познания».
В июле коммунальные рабочие испортили масштабную работу Покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Художник хотел восстановить проект, но православные активисты оказались против.