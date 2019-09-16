В число депутатов курганской думы нового созыва вошли успешные бизнесмены и должники

Многие вновь избранные депутаты курганской гордумы имеют успешный бизнес. Однако есть и такие, кто накопил долги. Корреспондент «URA.RU» составил рейтинг успешности депутатов.
Наибольшую выручку — более 100 млн рублей, по данным системы «СПАРК» за 2017 год, показывают организации, которые возглавляет Андрей Кацай («Единая Россия»). 13 организаций, где он является руководителем, предоставляют медуслуги.
За аналогичный период компании единоросса Артема Исламова на оптовой торговле зерном и семенами получили выручку 73 млн рублей. ООО «Строительно-монтажная компания «Артель» Сергея Руденко («ЕР») заработала 53 млн рублей. Его бизнес связан с санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем. Большая часть дохода получена по госконтрактам.
Единоросс Олег Прозоров (ООО «Локсонда» и ООО «Куйбышева-28») получил в 2017 году выручку 28 млн рублей. Сфера деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. В список успешных можно включить председателя правления ПАО «Банк Курган» Алексей Лушникова с прибылью в 27 млн рублей, но юрлицо находится в процессе реорганизации. По данным ЦБ, ПАО преобразуется в ООО.
Предприятия некоторых депутатов накопили долги. Роман Кайгородов («Единая Россия») возглавлял шесть ликвидированных компаний, в том числе ООО «Шумихинский Водоканал». Валерий Державин («Справедливая Россия») — учредитель шести организаций, пять из которых ликвидированы. Интересы: торговля вне магазинов, торговля газом, аренда недвижимостью, ЧОП, предоставление займов.