На Урале мать и сын заказали друзьям убийство главы семьи

Убийца выстрелил в жертву несколько раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Челябинской области по заказу его семьи убили друзья сына. Сейчас все четверо предстанут перед судом, сообщили «URA.RU» в прокуратуре региона.

В сентябре 2018 года 47-летнего Сергея К. из поселка Локомотивного нашли с огнестрельным ранением в голову в лесопосадке между Митрофановским кладбищем и улицей Блюхера в Челябинске. Согласно данным источников агентства, умерший в больнице мужчина занимался «обналичкой».

По данным следствия, погибшего заказали его жена и сын, а «исполнили» преступление два друга последнего — один из них стрелял, а второй был за рулем специально купленной машины. Убийство обошлось заказчикам в 100 тыс. рублей.

«Четверо местных жителей обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка оружия). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд», — добавили в надзорном ведомстве.