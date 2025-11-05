В Челябинске стартует суд над первым замминистра дорожного хозяйства Харченко

Станислав Харченко готовится к суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Харченко обвиняют по двум статьям уголовного кодекса РФ: ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Первого замминистра связывают с печально известными компаниями ООО ПКФ «Глобус» и ООО «УралДорСтрой». Якобы он помогал им с приемкой работ. По двум эпизодам сумма ущерба превышает 92 млн рублей. За свои услуги Харченко получил телефон от представителя одной из компаний.

Продолжение после рекламы

«В период с 2021 по 2024 год обвиняемый, зная о допущенных подрядчиками нарушениях, в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ на выполнение работ по ремонту покрытия автомобильной дороги „Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 „Урал““ и капитальному ремонту еще одной автомобильной дороги, злоупотребляя должностными полномочиями, не потребовал от коммерческих организаций устранить выявленные недостатки, поручил беспрепятственно принять работы, не соответствующие требованиям сметной документации. Кроме того, 14 марта 2024 года обвиняемый получил взятку в виде мобильного телефона стоимостью около 186 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за покровительство и беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в регионе», — отметили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.