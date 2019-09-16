У находящейся в коме Заворотнюк начали отказывать органы

У Анастасии Заворотнюк началась пневмония Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк полиорганную недостаточность (приводит к повреждению органа до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма — прим. ред.) и пневмонию. Осложнения развились, пока актриса находилась в коме и была подключена к аппарату искусственного дыхания.

«Пневмония стала следствием использования аппарата искусственной вентиляции легких», — пишет telegram-канал Mash. А отказ некоторых органов произошел из-за агрессивной формы опухоли мозга, которую врачи нашли у Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что московская клиника, в которой находится Заворотнюк, прекратила интенсивное лечение звезды. Актриса обратилась в столичную больницу после того, как ей отказались помочь польские специалисты. Сейчас лечение обходится Заворотнюк в 20 тысяч евро, уточняет издание VSE42.RU.