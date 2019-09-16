Подросток из банды АУЕ, которого суд посчитал неопасным, «заминировал» торговый центр в ХМАО

Злоумышленника, сообщившего о минировании торгового центра, уже задержали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Звонок о минировании крупного торгового центра Сургута «Росич» сделал несовершеннолетний фигурант уголовного дела, которого суд посчитал неопасным для общества. Об этом «URA.RU» рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах.

«Накануне суд отказал в заключении под стражу подростков, обвиняемых в вымогательстве и грабеже, несмотря на то что они угрожали потерпевшим. Вскоре после того, как суд принял такое решение, один из подростков совершил очередное преступление — сообщил о минировании торгового центра, заранее понимая, что это ложь», — добавил инсайдер.

Речь идет о ЧП, которое произошло в Сургуте накануне. В полицию поступило сообщение о минировании торгового центра «Росич». Спецслужбы после эвакуации персонала и посетителей оцепили здание, но бомбу не нашли. Вызов признали ложным, а злоумышленника задержали. По данным источника, это один из членов банды несовершеннолетних последователей движения АУЕ, которое прославляет законы воровской жизни, и сейчас он находится под следствием.

В Следственном комитете официально не признали причастность фигуранта уголовного дела о вымогательстве к сообщению о лжеминировании. В полиции ХМАО также отказались комментировать инсайдерскую информацию агентства, лишь добавив, что дело о минировании не находится у них в подследственности. В пресс-службе УФСБ по ХМАО не ответили на звонки журналиста «URA.RU».

Ранее «URA.RU» писало, что банда школьников-последователей АУЕ полгода терроризировала ХМАО. Они угоняли машины, на одной из которых уехали в Тюмень, где были задержаны полицейскими.