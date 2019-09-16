Житель города Тавды (Свердловская область) обнаружил в пакете с солью толченое стекло. Горожанин написал заявление в прокуратуру.
«Мне знакомая сказала, что купила в магазине пачку соли казахского производства и обнаружила там толченое стекло. Я решил проверить, пошел в тот магазин и купил такую же соль. Провел простой эксперимент — растворил соль в воде. Действительно, после этого остались мелкие острые кристаллы толченого стекла», — рассказал «URA.RU» Виктор Никулин, депутат гордумы Тавды.
На всякий случай Никулин провел такой же эксперимент с солью другого производителя — там все растворилось без остатка, никаких осколков не оказалось. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области посоветовали обратиться мужчине в их отделение в Талице, но в любом случае будут проводить проверку по факту произошедшего.