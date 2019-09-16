Думу самого оппозиционного города ЯНАО возглавила управленец без политического опыта

Ирина Ращупкина является также директором городской школы №12 Фото: пресс-служба администрации Ноябрьска

Директор школы №12 Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина избрана председателем гордумы. Решение было принято большинством голосов депутатов на первом заседании думы седьмого созыва 16 сентября. Ранее «URA.RU» уже прогнозировало назначение спикером Ращупкиной, которая до 8 сентября 2019 года не была депутатом.

Предложение о выдвижении кандидатуры Ращупкиной на рассмотрение депутатов вынес глава фракции «Единой России» Сергей Валько. Он отметил, что претендент заслужила уважение населения и имеет богатый управленческий опыт. Оппозиция не возражала против Ращупкиной, в результате чего большинством голосов ее избрали спикером.

Также на заседании избирали вице-спикера. В качестве варианта Валько порекомендовал гордуме депутата Виктора Гордиенко. Против кандидатуры высказался представитель КПРФ Александр Бондарчук. Он уточнил, что спикер и его заместитель в итоге будут представлять первый многомандатный округ, что ограничит избирателей в правах. Либерал-демократ Дмитрий Бавдурный предложил на пост вице-спикера депутата от ЛДПР Елену Земенкову, но она взяла самоотвод. В итоге большинством голосов вице-спикером назначен Гордиенко.

Ранее источники «URA.RU» прогнозировали, что думу Ноябрьска возглавит управленец без политического опыта. В Лабытнанги и Салехарде посты спикеров сохранят 54-летний Евгений Зуйков и 64-летний Владимир Мартынюк соответственно.