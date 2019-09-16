Авторитеты собирают сходку, чтобы лишить вора Гули титула

Гули могут лишить титула вора в законе из-за сомнительных связей Фото: pixabay.com / Pixabay License

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В ближайшее время воры в законе соберутся на сходке, чтобы лишить воровского титула Надира Салифова (Гули). Как рассказал источник «URA.RU» в криминальном мире, поводом для этого стало сотрудничество Гули с Арманом Джумангельдиевым (Арманом Диким), подозревавшимся в работе на спецслужбы Казахстана.

«Воры в законе на днях соберут воровскую сходку по лишению воровского титула Гули», — сообщил собеседник агентства. По его словам, одна из причин — огласка уже принятого решения воров по Арману Дикому. «Арман закрепил за собой славу внештатного сотрудника Госбезопасности Казахстана. Он поднял руку на вора в законе Гурама Чихладзе», — добавил источник «URA.RU».

Еще один повод для лишения Гули титула — интрига в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), утверждает инсайдер. По его словам, Гули распространял слухи о том, что Калашов дал согласие на убийство криминального авторитета Вадима Иваненко. «Этой интригой Гули пытался столкнуть воров в законе Мираба Джангвеладзе и Шакро Молодого», — объяснил источник.

Как писало «URA.RU», ранее вора в законе Надира Салифова, который претендует на лидерство в преступном мире России, обвинили в связях с предполагаемым агентом спецслужб Казахстана после того, как в присутствии Гули избили вора в законе Гурама Чихладзе. Экс-начальник криминальной милиции органов внутренних дел РФ Евгений Харламов в разговоре с «URA.RU» предположил, что это приведет к лишению Гули титула вора в законе.