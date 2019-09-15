Вора Гули заставят отказаться от титула

Вор в законе Гули может лишиться титула из-за давления спецслужб Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули) может отказаться от титула из-за обвинения в сотрудничестве с казахскими спецслужбами. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил экс-начальник криминальной милиции органов внутренних дел РФ, адвокат по уголовным делам Евгений Харламов.

По наблюдениям Харламова, после принятия закона о привлечении к ответственности лиц, занимающих высшее положение в воровской иерархии, участились случаи провокаций со стороны сотрудников силовых структур. Правоохранители заставляют представителей криминального мира пустить слухи, что определенный вор в законе сотрудничает со спецслужбами. В итоге криминальный авторитет оказывается перед выбором — либо соглашаться на реальное сотрудничество с полицией, либо готовиться к тому, что информация об их якобы сотрудничестве будет обнародована. Именно таким образом мог «провиниться» Гули.

В подобной ситуации Салифов может отказаться от воровского титула, считает бывший силовик. «Некоторые не выдерживают. Это же тяжело морально выдержать. И как он поступит… есть случаи, когда от воровского титула даже отказываются, потому что боятся за свою жизнь», — поделился в разговоре с агентством Харламов.

Ранее информированный источник сообщил «URA.RU», что Гули обвинили в связях с казахскими спецслужбами. Это произошло после скандала, когда в присутствии Гули избили другого вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича). Гули имеет бизнес в разных сферах по всей стране, в том числе на Урале.