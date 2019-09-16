В Кремле рассказали о «дорожной карте» объединения России и Белоруссии

Конкретики по объединению двух стран пока не представлено Фото: сайт Президента России

Конкретные сроки и этапы объединения экономических систем России и Белоруссии будут озвучены после того, как правительства обеих стран представят эти планы президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Этот план действий в большей части согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон. Пока план по продолжению шагов в рамках интеграции не раскрывался, поэтому вся эта информация носит предварительный характер. В тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам — такой день и формат будет еще согласован, — тогда станет известно о реальной дорожной карте. Президенты в Санкт-Петербурге говорили про срок до нового года, но конкретных договоренностей пока нет», — объяснил Песков.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года. Речь, по данным газеты, идет о едином Налоговом и Гражданском кодексах, внешнеторговом режиме, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.