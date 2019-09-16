В ХМАО сменился руководитель Росприроднадзора

В Югре сменился руководитель Росприроднадзора — временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Эрик Алдатов, который до этого являлся начальником отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления делами и госслужбы федерального РПН. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На новом посту Алдатов сменил Александра Федяева, который теперь перешел в ранг заместителя руководителя Росприроднадзора Югры», — сообщил инсайдер. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Федяев отказался комментировать кадровые перестановки. «Вам нужно обращаться в центральный аппарат для подтверждения информации», — сообщил чиновник. В пресс-службе Росприроднадзора журналисту агентству заявили, что пока не владеют подобной информацией. Прокомментировать ситуацию позже пообещала пресс-секретарь российского министра природных ресурсов Наталья Хлопунова.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что структура Росприроднадзора изменится: из региональных управлений ХМАО, ЯНАО и Тюменской области будет создано одно подразделение с головным офисом в Тюмени. Свои должности уже покинули руководитель подразделения в Тюменской области Мария Мартынчук и глава управления в ЯНАО Сергей Попов.