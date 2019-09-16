15 сентября 2019
14 сентября 2019
13 сентября 2019

Будущий челябинский вице-губернатор оказался родственником путешественника Федора Конюхова. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федор Конюхов и Алексей Текслер на автозаводе Урал. Челябинская область, Миасс, рукопожатие, яковлев павел, конюхов федор, текслер алексей
Челябинский губернатор Алексей Текслер (слева) познакомился с отчимом своего будущего зама Федором Конюховым (справа) в МиассеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущий куратор внутренней политики Челябинской области Анатолий Векшин оказался пасынком знаменитого путешественника Федора Конюхова. Семейные фотографии неоднократно появлялись на странице Векшина в Facebook.

СМИ Мурманской области, где в 2013 году Векшин стал самым молодым вице-губернатором, связывали удачный старт карьеры чиновника с этим обстоятельством. «Некоторые наблюдатели не исключали тогда, что столь выгодное распределение выпускника, а затем и его динамичное продвижение по карьерной лестнице в „Норникеле“ происходило благодаря авторитету его матери Ирины Умновой, одного из самых известных юристов России, и его отчиму — путешественнику Федору Конюхову», — пишет, в частности, ИА «СеверПост.RU».

С челябинским губернатором Алексеем Текслером, пригласившим Векшина на Южный Урал, их связывает совместная работа в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“». С Конюховым Текслер встретился 10 июня в Миассе. Конюхов пригласил главу региона в кругосветное путешествие. Тот, в свою очередь, предложил Конюхову «стать амбассадором (представителем) Челябинской области в мире».

Крайний слева — Федор Конюхов, крайний справа — Анатолий Векшин
Фото: страница Анатолия Векшина в Facebook

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...