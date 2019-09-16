Челябинский губернатор Алексей Текслер (слева) познакомился с отчимом своего будущего зама Федором Конюховым (справа) в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущий куратор внутренней политики Челябинской области Анатолий Векшин оказался пасынком знаменитого путешественника Федора Конюхова. Семейные фотографии неоднократно появлялись на странице Векшина в Facebook.

СМИ Мурманской области, где в 2013 году Векшин стал самым молодым вице-губернатором, связывали удачный старт карьеры чиновника с этим обстоятельством. «Некоторые наблюдатели не исключали тогда, что столь выгодное распределение выпускника, а затем и его динамичное продвижение по карьерной лестнице в „Норникеле“ происходило благодаря авторитету его матери Ирины Умновой, одного из самых известных юристов России, и его отчиму — путешественнику Федору Конюхову», — пишет, в частности, ИА «СеверПост.RU».

С челябинским губернатором Алексеем Текслером, пригласившим Векшина на Южный Урал, их связывает совместная работа в ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“». С Конюховым Текслер встретился 10 июня в Миассе. Конюхов пригласил главу региона в кругосветное путешествие. Тот, в свою очередь, предложил Конюхову «стать амбассадором (представителем) Челябинской области в мире».