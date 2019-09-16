На Урале нашли старинный клад

Обнаруженные медные монеты выпущены на рубеже XIX и XX веков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области местный житель обнаружил клад во время ремонта дома прадеда. Часть находки он планирует передать в мечеть.

Житель Троицка Дамир Илялов нашел мешок с медными монетами и кожаный кошелек с дореволюционными банкнотами и краткосрочными облигациями, а также кухонный нож, опасную бритву и миниатюрный медицинский шприц. «Дом этот старинный, построенный еще прадедом. Семья его жила довольно крепко: прадед шил шапки. В тайнике вместе с деньгами я обнаружил и небольшие кусочки меха, аккуратно завернутые в обрывок газеты», — цитирует Илялова местная газета «Регион».

В тайнике было несколько сторублевых купюр 1910 года выпуска с портретом Екатерины II, рублевая банкнота образца 1898 года и 1000 рублей 1917 года. Обнаруженные медные монеты датируются 1870—1916 годами. Единственная серебряная монета — 10 копеек 1914 года.

Дамир Илялов планирует провести оценку обнаруженных вещей и узнать ценность найденного. Часть клада он хочет оставить себе как семейную реликвию, а часть отдать в местную мечеть.