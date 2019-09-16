Ради введения четырехдневки придется переписать главный документ о труде

В «Опоре России» уверены, что стране нужен другой Трудовой кодекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий Трудовой кодекс не отвечает вызовам времени, поэтому его необходимо полностью переписать. Такое заявление сделали в понедельник в объединении предпринимателей «Опора России». В организации пояснили, что эти изменения потребуются при внедрении четырехдневной рабочей недели.

«Когда мы ведем речь о четырехдневке, то подразумеваем гибкое регулирование рынка труда. Нынешний Трудовой кодекс — это рудимент, оставшийся от социализма. Его нужно переписать, особенно в той части, которая касается малого и среднего бизнеса. Надо переходить на гибкие трудовые контракты с работниками, учитывая возможности дистанционной занятости, а также временный характер работы», — заявил «URA.RU» вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Он подчеркнул, что нельзя предъявлять одинаковые требования к огромным холдингам и мелким предприятиям: «Уже давно все это надо было упростить».

По его словам, эксперимент с внедрением на ряде предприятий страны короткой рабочей недели также «должен способствовать выявлению узких мест с точки зрения нерационального использования рабочего внимания и низкой производительности труда, которую мы сегодня имеем». Корочкин признал, что 30-40% времени работники многих предприятий фактически не заняты.

Как ожидается, в Минтруде в ближайшее время обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Как сообщил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Петр Засельский, в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.