Список уральских регионов, где поставят эксперимент по «четырехдневке»

Эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, который анонсировали в правительстве РФ, может пройти в четырех уральских регионах. «Четырехдневку» смогут протестировать работники предприятий Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края.
Согласно сайту нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», в качестве возможных площадок эксперимента рассматриваются 266 предприятий в 30 регионах страны. В их числе — несколько десятков заводов и фабрик Урала. Например, прикамские АО «Сорбент» и «Медисорб», челябинские «Завод Спецагрегат» и КПК «НИСМА», тюменский «Сибнефтемаш» и свердловские «Стройдормаш», АО «Силур» и «Птицефабрика „Рефтинская“».
В пресс-службах «Сорбента» и «Птицефабрики „Рефтинская“» «URA.RU» сообщили, что не получали уведомлений об участии в эксперименте. На обоих предприятиях пока не представляют, как возможные изменения отразятся на производительности труда. В пресс-службе «Силура» не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Ранее заместитель министра экономического развития Петр Засельский рассказал журналистам, что в ближайшие дни Министерство труда обсудит эксперимент по переходу на «четырехдневку», напоминает «Национальная служба новостей».