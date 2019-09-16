В Новосибирске загорелся центр, где разрабатывают вакцины от свиного гриппа и ВИЧ

В новосибирском вирусологическом центре «Вектор», который разрабатывает вакцины и препараты, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате возгорания, причиной которого стал хлопок газа, пострадал один человек.
«Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошел хлопок газовоздушной смеси, во время которого пострадал один человек. Он госпитализирован», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Возгорание охватило площадь 30 квадратных метров на пятом этаже, в помещении санпропускника, где идет ремонт, рассказали в пресс-службе «Вектора». Глава наукограда Кольцово, где расположен «Вектор», Николай Красников заявил, что биологической угрозы населению пожар не несет, передает ТАСС.
Вирусологический центр «Вектор» является подведомственным Роспотребнадзору. Специалисты лаборатории занимаются разработкой вакцин против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.