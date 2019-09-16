Сотрудник, отвечающий за имидж депутатов, покидает Заксобрание Ямала

Начальник пресс-службы ямальского парламента уволилась по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель пресс-службы Законодательного собрания ЯНАО Ирина Большакова покинула свой пост, сообщили «URA.RU» в ямальском парламенте. Экс-чиновница написала заявление по собственному желанию и переехала в Тюмень.

«Сотрудников у нас четверо. На прошлой неделе уехала Ирина Большакова», — сообщила агентству замначальника отдела пресс-службы Заксобрания Ямала Вера Калинина. По словам Калининой, она сейчас временно отвечает за работу отдела, а постоянно занимать руководящую должность не хочет.

В беседе с «URA.RU» Большакова подтвердила, что ушла с должности начальника пресс-службы ямальского парламента. «Могу только сказать, что это связано с семейными обстоятельствами», — коротко сообщила Большакова, добавив, что переехала в соседний регион — Тюмень. Уточнить, где именно она теперь работает, не удалось. Большакова отказалась общаться на эту тему.

В пресс-службах мэрии Тюмени и областного правительства «URA.RU» сообщили, что не имеют информации о возможном трудоустройстве Большаковой в органы исполнительной власти региона. В областной думе агентству сообщили, что у них также нет информации о том, будет у них работать Большакова или нет. По одной из версий, Большакова может перейти на работу в одну из нефтегазовых компаний.

В должности руководителя пресс-службы ямальского парламента Большакова проработала 15 лет, с 2004 года.