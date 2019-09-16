МС-21 совершил первый полет за границу

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет. Самолет вылетел из московского аэропорта Жуковский в Стамбул.
«Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом разрабатываемого самолета», — пишет ТАСС. Самолет прибыл в турецкий аэропорт Ататюрк в 13:26 по местному времени. Лайнер представят на фестивале «Технофест» в Турции.
Впервые самолет продемонстрировали на авиасалоне МАКС-2019, а первый полет прошел в 2017 году. «Все системы работали, затруднений у нас полет не вызвал», — поделился впечатлениями второй пилот Олег Мотовин.
Разрабатываемый самолет МС-21-300 должен пройти российскую сертификацию в 2020 году, потом его планируют вывести на европейский рынок. Поставки самолета заказчикам должны начаться в 2021 году. Авиакомпания «Аэрофлот» заключила контракт на поставку 50 бортов, пишет RT.