В больницу, где пьяный врач рекомендовал обрабатывать гипс мазью, пришли силовики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, поликлиника, медицина, процедурный кабинет, больница
Предполагается, что врач принимал пациентов в состоянии алкогольного опьяненияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет начал проверку в больнице города Моздок в Северной Осетии, где детский врач при осмотре ребенка с переломом лодыжки рекомендовал обрабатывать гипс мазью. Как сообщили в региональном управлении СКР, сотрудники ведомства проводят выемку документов в больнице.

«В настоящее время следователями изымается медицинская документация, а также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как писало «URA.RU», ранее в Сети появилось видео, на котором травматолог детской больницы в Моздоке Денис Прохоров, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел прием пациентов. Одному из них Прохоров посоветовал обрабатывать гипс на ноге обезболивающей мазью.

После публикаций в СМИ руководство учреждения отстранило врача от занимаемой должности.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...