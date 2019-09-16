В больницу, где пьяный врач рекомендовал обрабатывать гипс мазью, пришли силовики

Следственный комитет начал проверку в больнице города Моздок в Северной Осетии, где детский врач при осмотре ребенка с переломом лодыжки рекомендовал обрабатывать гипс мазью. Как сообщили в региональном управлении СКР, сотрудники ведомства проводят выемку документов в больнице.
«В настоящее время следователями изымается медицинская документация, а также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Как писало «URA.RU», ранее в Сети появилось видео, на котором травматолог детской больницы в Моздоке Денис Прохоров, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел прием пациентов. Одному из них Прохоров посоветовал обрабатывать гипс на ноге обезболивающей мазью.
После публикаций в СМИ руководство учреждения отстранило врача от занимаемой должности.