На Северном Кавказе уволили врача, который прописал ребенку мазь на гипс

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, медицина, перелом, травма, бинт, болезнь
Рекомендации пациенту врач давал в нетрезвом видеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Врач больницы в Моздоке (Северная Осетия), который в пьяном виде назначил ребенку с переломом наносить мазь на гипс, отстранен от работы. Об этом сообщили в районной администрации.

«Я созванивался с главврачом больницы, травматолог уже освобожден от занимаемой должности, в понедельник будет готов приказ об увольнении», — сказал журналистам ТАСС глава Моздокского района Геннадий Гугиев. Он добавил, что документ в обязательном порядке появится в открытом доступе, чтобы люди видели и не волновались.

Также глава района подчеркнул, что оправдания «пьяному» поступку нет и быть не может. «Какие могут быть проблемы, чтобы в таком виде явиться на работу? Надо было остаться дома», — добавил Гугиев.

Видеоролик с приема травматолога Дениса Прохорова разошелся по социальным сетям еще в середине сентября. На кадрах медик рекомендует травмированному подростку наносить обезболивающую мазь на гипс.

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Детский Травмотолог в Моздокской поликлинике принимает пьяном состоянии... ________ По информации глав врача, его уволили! ________ Материал от подписчиков! ________ ?? Кто напишет негативное что либо в адрес Админа и вообще этой группы будет заблокирован без предупреждения!!!! ________ Полная версия у нас в Youtube (Ссылка в описании группы) ________ @minzdravrso __________ ?? Рекомендации:???? @mir_sumok_mozdok ????Мега-РАСПРОДАЖА?? @salon_izumrud_ ????Ювелирные украшения ?? @blacklistmozdok Черный список Моздока ?? @mozdok_baraholka Куплю - ПРОДАМ! ?? __________ ? Интересное фото - видео - статьи в Direct ???? Вопросы в Direct ?? По поводу рекламы в Direct __________ ????#mozdok ????#mozdok_today ????#моздок ????#моздокскийрайон #пьяныйврач

Публикация от г.Моздок (@mozdok_today)

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