На Северном Кавказе уволили врача, который прописал ребенку мазь на гипс

Врач больницы в Моздоке (Северная Осетия), который в пьяном виде назначил ребенку с переломом наносить мазь на гипс, отстранен от работы. Об этом сообщили в районной администрации.
«Я созванивался с главврачом больницы, травматолог уже освобожден от занимаемой должности, в понедельник будет готов приказ об увольнении», — сказал журналистам ТАСС глава Моздокского района Геннадий Гугиев. Он добавил, что документ в обязательном порядке появится в открытом доступе, чтобы люди видели и не волновались.
Также глава района подчеркнул, что оправдания «пьяному» поступку нет и быть не может. «Какие могут быть проблемы, чтобы в таком виде явиться на работу? Надо было остаться дома», — добавил Гугиев.
Видеоролик с приема травматолога Дениса Прохорова разошелся по социальным сетям еще в середине сентября. На кадрах медик рекомендует травмированному подростку наносить обезболивающую мазь на гипс.