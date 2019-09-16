Врачи приостановили лечение рака у Заворотнюк

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Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, палата, медицина, врач, больница
Врачи не могут продолжать лечение из-за слабости организма актрисыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Врачи прекратили лечение опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Отказ от лечения связан с ухудшившимся состояние артистки.

«Актриса находится в коме, из-за этого невозможно провести операцию или любую другую терапию», — сообщает телеграм-канал Mash. Организм Заворотнюк сильно ослаб из-за развития полиорганной недостаточности.

Ранее «URA.RU» сообщало, что врачи диагностировали у Заворотнюк полиорганную недостаточность — реакцию организма, приводящую к повреждению органа до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма. О тяжелом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Слухи о ее болезни появились в конце августа.

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