Врачи приостановили лечение рака у Заворотнюк

Врачи не могут продолжать лечение из-за слабости организма актрисы
новость из сюжетаАнастасия Заворотнюк тяжело больна
Врачи прекратили лечение опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Отказ от лечения связан с ухудшившимся состояние артистки.
«Актриса находится в коме, из-за этого невозможно провести операцию или любую другую терапию», — сообщает телеграм-канал Mash. Организм Заворотнюк сильно ослаб из-за развития полиорганной недостаточности.
Ранее «URA.RU» сообщало, что врачи диагностировали у Заворотнюк полиорганную недостаточность — реакцию организма, приводящую к повреждению органа до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма. О тяжелом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Слухи о ее болезни появились в конце августа.