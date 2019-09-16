Установлена причина пожара в любимых уральских банях Волочковой

Пожар в банном комплексе произошел в конце июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стала известна причина возникновения пожара в «Чапаевских банях» в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования в подсобном помещении. Само помещение стояло рядом, оттуда огонь перекинулся на бани», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе.

Пожар в комплексе «Чапаевские бани» произошел в конце июля. Тогда сгорела двухэтажная баня и постройки рядом с ней. В тушении пожара площадью 300 квадратных метров участвовали 47 человек личного состава и 16 единиц техники.

Банный комплекс является любимой баней балерины Анастасии Волочковой. Она посещает ее, когда приезжает в Екатеринбург.