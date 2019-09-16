Покрас Лампас оценил изменение своей работы в Екатеринбурге из-за критики верующих

По мнению Покраса Лампаса, его работу нужно видоизменить, чтобы предотвратить конфликты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художник Покрас Лампас прокомментировал решение организаторов фестиваля «Стенограффия» видоизменить его работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.

«Провокации и конфликты в Екатеринбурге могут вернуть нас в средневековье со „священными войнами“ радикальных верующих или „реками крови“ от бандитов в битве за навязанные другими идеи и смыслы. Войны не приводят к решениям проблем — только к новым проблемам и жертвам. Новый эскиз — новый символ города, который готов объединить во имя мира на своей площади всех, кто его ищет. Две красные линии, пересекающие „супрематический крест“ — линии объединения города даже в сложные дни разногласий», — написал Покрас Лампас в своем аккаунте в Instagram.

Под постом появились комментарии, авторы которых не поддерживают позицию художника, отмечает портал «Моменты». Интернет-пользователи пишут, что «автор сдал свою позицию» и «превратил красиво творение в плиточный ужас». «Это уступка маразму и предательство себя как творца. В угоду агрессивной посредственности. Крест был прекрасен. А в таком варианте это обрубки шедевра. Это обрыв линии. В таком виде у работы нет электричества. <…>. Это нормально, что твое творчество не нравится кому-то. В мире много бездарных, глупых и злых людей, но зачем слушать их мнение. Ван Гог не перерисовывал картины в угоду примитивным взглядам серой толпы», — написал подписчик под ником sergekorshunov.

Ранее «URA.RU» писало о том, что организаторы фестиваля «Стенограффия» объявили о том, что работа художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки будет изменена. Из нее уберут крест.

Летом 2019 года работа Покраса Лампаса «Супрематический крест» оказалась в центре сразу двух громких скандалов. Сначала коммунальщики начали укладывать на нее асфальт, а затем отдельные православные общественники всерьез возмутились тем, что художник изобразил крест и даже начали проводить акции протеста против работы (уральских активистов поддержал скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин). В адрес Покраса Лампаса даже начали звучать угрозы, из-за которых он отменил приезд в Екатеринбург.