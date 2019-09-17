Писательница и телеведущая Лена Ленина надеется, что актриса Анастасия Заворотнюк сумеет справиться с тяжелой болезнью. Об этом Ленина написала в своем аккаунте в соцсети Instagram.
«Схожу с ума от страха, начитавшись истерящих СМИ. Не могу думать ни о чем другом. Перебираю наши с ней фотографии. Сегодня в жутких волнениях за Настю, мне страшно. Умоляю, только живи! Мечтаю о том, что все окажется чудовищным сном. Пусть случится чудо», — отметила теледива. Ленина также вспомнила о том, как Заворотнюк оставила отпечаток своих рук на «аллее звезд», которая находится рядом с элитным подмосковным коттеджем писательницы. Помимо Заворотнюк, свои отпечатки для «аллеи» также оставляли Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Костя Цзю.
До этого своими переживаниями о судьбе Заворотнюк поделился в соцсетях актер Станислав Садальский, выложивший в открытый доступ свою личную переписку с артисткой.
Ранее «URA.RU» сообщало, что врачи диагностировали у Заворотнюк полиорганную недостаточность — реакцию организма, приводящую к повреждению органа до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма. В и итоге на данный момент врачи прекратили лечение опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Отказ от лечения связан с ухудшившимся состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня». О тяжелом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Первые слухи о ее тяжелой болезни появились в прессе еще в конце августа.