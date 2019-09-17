16 сентября 2019

Лена Ленина поделилась переживаниями о судьбе Заворотнюк. «Схожу с ума из-за этого»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк еще может пойти на поправку, полагает теледиваФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Писательница и телеведущая Лена Ленина надеется, что актриса Анастасия Заворотнюк сумеет справиться с тяжелой болезнью. Об этом Ленина написала в своем аккаунте в соцсети Instagram.

«Схожу с ума от страха, начитавшись истерящих СМИ. Не могу думать ни о чем другом. Перебираю наши с ней фотографии. Сегодня в жутких волнениях за Настю, мне страшно. Умоляю, только живи! Мечтаю о том, что все окажется чудовищным сном. Пусть случится чудо», — отметила теледива. Ленина также вспомнила о том, как Заворотнюк оставила отпечаток своих рук на «аллее звезд», которая находится рядом с элитным подмосковным коттеджем писательницы. Помимо Заворотнюк, свои отпечатки для «аллеи» также оставляли Лариса Долина, Иосиф Кобзон и Костя Цзю.

До этого своими переживаниями о судьбе Заворотнюк поделился в соцсетях актер Станислав Садальский, выложивший в открытый доступ свою личную переписку с артисткой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что врачи диагностировали у Заворотнюк полиорганную недостаточность — реакцию организма, приводящую к повреждению органа до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма. В и итоге на данный момент врачи прекратили лечение опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Отказ от лечения связан с ухудшившимся состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня». О тяжелом состоянии актрисы стало известно 13 сентября. Первые слухи о ее тяжелой болезни появились в прессе еще в конце августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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