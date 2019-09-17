Белоруссия пресекла контрабанду оружия и наркотиков из Украины в РФ

Во время спецоперации в России нашли много нелегального оружия Фото: Илья Московец © URA.RU

Белорусским таможенникам и КГБ удалось раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию. Об этом рассказал председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

«Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории РФ», — сообщил Юрий Сенько в эфире телеканала «Беларусь 1». Среди большого количества оружия были автоматы, пистолеты, винтовки и около девяти тысяч боеприпасов. Оно перемещалось транзитом через Белоруссию, некоторые его части поставлялись и в Литву.

При этом Юрий Сенько добавил, что с ростом числа желающих пересечь границу увеличиваются попытки перемещения наркотических и психотропных веществ. Большинство из них, по его словам, предназначались для получателей из России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границу с Украиной из-за роста контрабанды оружия. По информации Госпогранкомитете Белоруссии, за 2018 года на границе с Украиной было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия, пишет «Национальная служба новостей».