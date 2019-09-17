16 сентября 2019

Поклонская высказалась об идее дать второе название Крыму

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Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь. Крым, поклонская наталья
Наталья Поклонская сказала, кто должен принимать решениеФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Решение о присвоении Крыму второго исторического названия Таврида должны принимать все жители полуострова, заявила депутат Госдумы и экс-прокурор республики Наталья Поклонская.

«Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение», — написала Поклонская в Telegram. Она отметила, что «неоднозначно» относится к этой инициативе, но подчеркнула, что, если возникла такая идея, следует предложить несколько вариантов названия.

Ранее с инициативой дать полуострову второе историческое название выступил глава региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус, напоминает «Федеральное агентство новостей». Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов поддержал идею, а глава общественной палаты Григорий Иоффе назвал ее «пустыми хлопотами», пишет «Национальная служба новостей».

«Таврикой», «Тавридой» и «Таврией» древние греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья это название использовалось для всего Крыма. «Тавридой» Крым назывался после его присоединения к России вплоть до 1920-х годов.

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