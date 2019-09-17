В России введут новые ограничения на продажу алкоголя

Частичный запрет на алкогольные напитки одобрило правительство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти РФ намерены запретить продавать алкоголь заведениям, которые работают в жилых домах с залами обслуживания до 20 квадратных метров. Законопроект, который разработала группа депутатов-единороссов, был поддержан правительством с указанием доработать документ.

«Ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Но концептуально там поддерживали законопроект», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на отзыв правительства, направленный в Госдуму.

Отмечается, что 18 сентября документ рассмотрит комитет парламента по экономической политике. По данным источника издания в комитете, документ могут принять в этом году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что под ограничения могут попасть около 10 тысяч заведений в РФ. По его словам, речь идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков, и об алкомаркетах, которые получают лицензии заведений общепита и продают алкоголь ночью.

Ранее в Минздраве заявили, что запрет на продажу алкоголя с 21 года нужно ввести в течение года. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что закон не пропустят в Госдуме, передает «Национальная служба новостей».